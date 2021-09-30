90 pozitif vakaya rastlandı!
30/09/2021
Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.505 olup, 70'i yerel 90 pozitif vakaya rastlanmış, 98 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır.
23 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 1kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
30 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.505
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 90
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 70
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 98
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .924.506
Toplam Vaka Sayısı: 19.544
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.595
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 873
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 824
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4475
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 686
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8212
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 57.444