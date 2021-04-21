90 yaşındaki kadın telefonla 32 milyon dolar dolandırıldı

Hong Kong Polisi tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcıların özel idarenin en gösterişli mahallesi The Peak’teki bir konakta yaşayan yaşlı kadını hedef aldığını söyledi.

Suçluların geçen yaz isimsiz kadınla temasa geçtiği ve Çinli kamu güvenlik görevlileri gibi davranarak kimliğinin Çin ana karasındaki ciddi bir ceza davasında kullanıldığını söyledikleri ifade edildi.

CEP TELEFONU VE SİM KART GÖNDERDİLER



Ardından dolandırıcıların kadının soruşturma ekibi tarafından tutulan hesaplara para aktarması gerektiğini belirterek kadından para aldığı açıkladı. Kadının evine sahte güvenlik ekibiyle iletişim kurması için özel bir cep telefonu ve sim kart gönderildiği belirtildi.



Beş ay içinde yaşlı kadının dolandırıcılar tarafından yollanan 11 ayrı hesaba toplam 32 milyon dolar (yaklaşık 260 milyon 732 bin Türk lirası) havale ettiği ortaya çıktı.

EVİN YARDIMCISI DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Diğer taraftan, tarihin telefonla yapılan en büyük dolandırıcılık olayından biri, evdeki yardımcısının durumdan şüphelenip kadının kızını aramasıyla ortaya çıktı.



Polis ise, soruşturma sonrasında 19 yaşındaki bir gencin dolandırıcılıktan tutuklandığını ve kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.

HONG KONG DOLANDIRICILAR İÇİN VAHA



Öte yandan, Hong Kong, çoğu yaşlı olan ve onları dolandırıcılara karşı savunmasız kılan, dünyanın en yüksek milyarder nüfusuna sahip yerlerden biri. 2021'in ilk çeyreğinde telefon dolandırıcılığına ilişkin vakalar yüzde 18 arttı ve dolandırıcılar bu dönemde (45 milyon doları cebe indirdi. 2020'de polis, toplam 74 milyon doların çalındığı bin 193 telefon dolandırıcılığı vakasını ele aldıklarını açıkladı.

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21/04/2021 11:33