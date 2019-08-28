900 Bin TL’lik çekiliş ‘Çıkana Kadar’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 47869 numaralı bilete isabet ederek devretti.



Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiyenin ise 900 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri 29 Ağustos 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır. 900 Bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 8 Eylül’deki çekilişin çıkana kadar çekileceği açıklandı.

