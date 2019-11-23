Dilian, Forbes Dergisi'ne Casus Vanla İlgili İtirafta Bulunmuş

Politis gazetesi bugünkü haberinde, Dilian’ın; vanı Güney Kıbrıs’a götürebilmek için yaptığı başvuru belgesini ifşa ederek, 4 Ekim 2018’de vanla ilgili tüm bilgilerin ve vanın meteorolojik olayların takibinde kullanılmak maksatlı getirilmek istendiğinin Rum Gümrük Dairesi’ne iletildiğini; Rum Gümrük Dairesi’nin de 11 Ekim’de gerekli izni verdiğini yazdı.

Gazete, Dilian’ın Forbes dergisine yaptığı açıklamalarda ise, vanın casusluk işleri yapabilecek özellikleri bulunduğunu itiraf ettiğini kaydederken, Rum Gümrük Dairesi’ne yalnızca meteoroloji aracı olarak beyan ettiğini belirtti.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun dün, konuyla ilgili Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşme yaptığını da yazan gazete, görüşmeden tatmin edici hiçbir sonuç çıkmadığını ve Rum Başsavcılığı’nın konuya müdahale etmesi önerisinin tekrarlanmadığını kaydetti.

Haberde, olayla ilgili polis soruşturmasının devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan Alithia gazetesi ise, AKEL’in konuyu; siyasileştirerek, DİSİ’ye ve DİSİ Başkanı Averof Neofitu’ya darbe vurmak amacıyla kullandığını yazdı.

Haberde, olayla ilgili yanlış bilgilendirme silsilesi olduğu ifade edilirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise herhangi bir vatandaşın veya siyasi kişiliğin özel hayatının ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini söylediği belirtildi.

23/11/2019 13:39