İran'da otobüs devrildi: 10 ölü

10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.

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31/12/2019

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İran'da otobüs devrildi: 10 ölü

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Zencan-Tebriz kara yolunun 25'inci kilometresinde bir yolcu otobüsü devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

31/12/2019 10:26
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TAGS: İran’da, , otobüs, devrildi:, 10, ölü, HABER, KIBRIS
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