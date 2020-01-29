Tadil Edilen Yedidalga Balıkçı Barınağı Hizmete Açıldı

Tadilatı yapılan ve büyütülen Yedidalga Balıkçı Barınağı olarak bilinen, Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nın açılışı, Başbakan Ersin Tatar’ın da katıldığı törenle yapıldı.

Küçük boy 53 balıkçı teknesine ev sahipliği yapan limana 140 metre yeni çekek yeri ve rıhtım yapıldı, ana mendirek güçlendirildi, mevcut rıhtım ve çekek yerleri tadil edildi. Tadilat için taş alınan yerlere ise harnup ağacı ekildi.

Törene Başbakan Ersin Tatar’ın yanında, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, bazı bölge milletvekilleriyle bölge halkı katıldı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, “Mavi Vatanda” üretimin balıkçılık anlamı taşıdığını kaydetti.

Balıkçılığın gelişmesi için gerekli altyapıların tamamlanması gerektiğini belirten Tatar, limandaki eksikliklerin giderilmesi için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’a gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Lefek ve Gemikonaği gibi yerleşim yerlerinin ekonomiye katkısının arttırılacağına inandığını belirten Tatar, “Bu bölgede daha büyük barınaklar ve yat limanlarıyla bölgenin gelişmesi hepimizin temennisidir. Bu bölge KKTC’nin önemli bir bölgesidir” dedi.

BAŞÇERİ

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Yedidalga Balıkçı Barınağı’nın tadilatının bugüne kalmaması gereken bir çalışma olduğunu, bu çalışmanın başka gelişmelere vesile olmasını temenni ettiğini kaydetti.

“Mavi Vatanda” ekonomik faaliyetleri arttırmak gerektiğini kaydeden Başçeri, bir barınağın 1976’dan sonra tadil edilmemesinin sektörün ihmal edildiğinin göstergesi olduğunu, açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi gerektiğini, bu süreçte balıkçı birliklerine önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği‘nin altyapı eksikliklerinin giderilmesi için gereken katkı koymaya hazır olduğunu belirten Başçeri, “En önemlisi bu Mavi Vatanı KKTC’nin kalkınması için bir Mavi Büyümeye çevirmek olmalıdır” dedi.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Yedidalga Balıkçı Barınağı’nın tadilatının uzun bir öyküsü olduğunu, balıkçıların yıllardır dile getirdikleri taleplerinin yerine getirilmesi öyküsü olduğunu söyledi.

Oğuz, çalışmalardaki katkıları için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.

Bölge balıkçılarının yeni barınak talepleriyle ilgili olarak ise Oğuz, “Maliye Bakanlığı uhdesindeki bir arazi Bakanlar Kurulu kararıyla Tarım Bakanlığına devredildi. Bu bir sözdür, artık orası balıkçılarımızındır” dedi.

Dursun Oğuz, Liman’daki rıhtımın 189 metreye çıkarıldığını, ana mendireğin güçlendirildiğini kaydetti.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, limanda yapılan çalışmanın bir başarı öyküsü olduğunu, balıkçıların çok zor şartlar altına faaliyetlerini sürdürürken, tadilatlar için ısrarla mücadele ortaya koyduğunu belirtti.

Kaya, esas amacın yeni bir balıkçı barınağı olduğunu kaydetti.

OKTAY

Lefke Sivil toplum Örgütleri Platformu Koordinatörü Teoman Oktay, tadilatta kullanılacak kayaların uygunluğu için ilgili dairelerden rapor istenmesinin bir ilk ve çevreye duyarlılık göstergesi olduğunu söyledi.

Tadilatın “geçici rahatlama” getirdiğini kaydeden Oktay, yeni barınak için tahsis edilen yerde esas hedefin açık deniz balıkçılığının teşvik edilmesi olması gerektiğini, bugün balıkçıların tekneleriyle kıyı balıkçılığı yapabildiğini, bunun da sezonunun kısa olduğunu belirtti.

Esas taleplerinin yeni bir yat limanı ve barınak olduğunu kaydeden Oktay, Güney Kıbrıs’ta bulunan Pomo, Pirgo ve Laççi’de 600 balıkçı teknesi için barınak bulunduğunu, Yedidalga ile Lapta arasında ise tek bir barınak bulunduğunu kaydetti.

NUMAN

Yedidalga Balıkçılar Birliği Başkanı Ergül Numan ise barınağa 1976 yılından sonra ciddi bir yatırım yapılmadığını belirtti ve son dönemde yapılan çalışmadan dolayı Bakan Dursun Oğuz’a teşekkür etti.

Numan, temennilerinin Şehit Salih Hüseyin Askeri Limanı’nın yanında yeni bir balıkçı barınağı olduğunu söyledi.

29/01/2020 15:51