Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyuru ve uyarı

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından, belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi:

“Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu Karpaşa hattın doğusu

Doğuda Yumru T. – Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,

Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. hattının kuzeyi,

Kuzeyde Karpaşa – Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.

11/11/2019 12:36