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Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyuru ve uyarı

18 Kasım- 27 Aralık tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışları yapılacağı duyuruldu

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11/11/2019

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Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyuru ve uyarı

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından, belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi:

“Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu Karpaşa hattın doğusu

Doğuda Yumru T. – Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,

Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. hattının kuzeyi,

Kuzeyde Karpaşa – Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.

11/11/2019 12:36
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TAGS: Güzelyurt, haber, kıbrıs, Kaymakamlığı’ndan, duyuru, ve, uyarı
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