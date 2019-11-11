Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan duyuru ve uyarı
18 Kasım- 27 Aralık tarihlerinde Mevlevi Ağır Silah Atış Alanında topçu atışları yapılacağı duyuruldu
11/11/2019
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Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada atış yapılacak tarihlerde saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından, belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği kaydedildi:
“Batıda Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. doğusu Karpaşa hattın doğusu
Doğuda Yumru T. – Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,
Güneyde Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 500 m. hattının kuzeyi,
Kuzeyde Karpaşa – Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. güneyinden geçen hattın güneyi.