Sucuoğlu, Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi heyetini kabul etti

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Koordinatörü Engin Demirkan, üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniği’nin çalışmaları ve hizmetleri hakkında Bakan Sucuoğlu’na bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu da kurumlar arası işbirliğinin önemine değinerek ,üniversitelerin çalışmalarından her zaman yararlandıklarını ifade etti.

Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniği’nde en modern donanımlarının yer aldığını, hem hastalara hem de öğrencilere en son teknolojiye sahip imkanlar tanındığını bizzat yerinde ziyaret ederek gözlemlediğini belirten Sucuoğlu, sağlık alanında sigortalılara yapılabilecek açılımlar konusunda da heyet ile görüş alışverişinde bulundu.

Üniversitenin Güzelyurt ilçesinin gelişimi adına büyük bir fırsatlar yarattığını vurgulayan Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak üniversite ile her türlü işbirliği yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

brt

08/11/2019 16:44