AKEL’den Rum Yönetimine Doğal Gaz Konusunda Eleştiri

Haravgi’nin haberine göre, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu yaptığı açıklamada, AKEL’in geçtiğimiz yıllarda hükümeti, Rum kesiminin İsrail’le ortaklaşa istifade anlaşmasına varmaması yüzünden “Afrodit” yatağının geliştirilmesinin ilerleyememesi tehlikesi olduğu konusunda uyardığını dile getirdi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı ile Ticaret Bakanına iki mektup göndererek konuyu gündeme getirdiğini de dile getiren Stefanu, açıkçası uyarılarının dikkate alınmadığını ve hükümetin iletişim şovlarını sürdürdüğünü savundu.

Stefanu, hükümetin planlı bir enerji politikası yerine, iletişim politikası uyguladığını ve şimdi de bunun faturasının geldiğini eleştirilerine ekledi.

Habere göre, Ekologlar Hareketi de açıklamasında, Rum hükümetinin İsrail’le uzlaşma yolu bulmakla yükümlü olduğunu dile getirdi.

11/12/2019 14:29