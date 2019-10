Game of Thrones'un devam dizilerinden 'Age of Heroes' iptal edildi

David Benioff ve Dan Weis tarafından yazılıp yönetilen final bölümü, tüm zamanların en çok izlenen Game of Thrones bölümü olsa da, alel aceleye getirilen bazı olaylar nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Hatta bazı dizi hayranları, final bölümünün yeniden çekilmesi için imza kampanyaları dahi başlatmıştı.Game of Thrones evreninden kolay kolay vazgeçmek istemeyen HBO, efsane serinin yazarı George R.R. Martin ile beş pilot proje üzerinde çalışıyordu. Bunlardan biri, geçtiğimiz nisan ayında iptal edilmişti. Webtekno'nun aktardığına göre, Game of Thrones’tan 8 bin yıl önceki zamanı anlatacak olan Age of Heroes spin-off’u beklenmeyen bir kararla iptal edildi. Başrolünde Naomi Watss ve Josh Whitehouse’un olduğu dizi, hayata geçmeye en yakın proje olarak gösteriliyordu. Jane Goldman tarafından yazılan Age of Heroes’un pilot bölümünü beğenmeyen HBO, post-prodüksiyon sürecinin planlanandan uzun ve pahalı olmasının da etkisiyle devam dizisini iptal etme kararı aldı. HBO, bunun yerine orijinal diziden yaklaşık 300 yıl önce geçen ve Targaryen Hanedanı’nın yükselişine ve düşüşüne odaklanan 'House of the Dragon' adlı diziyi hayata geçirecek. George R.R Martin'in romanı Fire & Blood'a dayanacak olan serinin yönetmen koltuğunda orijinal dizinin altı bölümünü yöneten Miguel Sapochnik oturacak.

