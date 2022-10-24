90'lı yıların ünlü mankenlerinden Sinem Üretmen hayatını kaybetti.

Acı haberi Deniz Pulaş sosyal medya hesabından duyurdu.

Sinem Üretmen'in fotoğrafını paylaşan Pulaş, altına "Seni hiç unutmayacağım Sinem" notunu düştü.

1 Ocak 1971 doğumlu Üretmen, 51 yaşındaydı...

1994 yapımı 'bir Sonbahar Hikyesi' filmi ile izleyici karşısına çıkan Sinem Üretmen, 1995 yılında 'Zıpçıktı', 1996'da 'Tatlı Kaçıklar', 1998 yılında ise 'Örümcek' dizilerinde rol aldı.

Sinem Üretmen, 1994 yılında 'Kınalı Bebek' şarkısının klibi için Demet Sağıroğlu ile kamera karşısına geçmişti...

Üretmen, 1996 yılında ise Şebnem Ferah'ın 'Vazgeçtim Dünyadan'klibinde rol almıştı

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24/10/2022 14:57