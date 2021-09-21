91 yaşındaki Clint Eastwood: Emekli olmaya niyetim yok

Amerikalı deneyimli aktör Clint Eastwood, 91 yaşında olmasına rağmen neden hâlâ film çekmeye devam ettiğini açıkladı.

The Los Angeles Times'a konuşan Eastwood, Hollywood'daki uzun aktörlük ve yönetmenlik kariyerini değerlendirdi. Western filmleriyle ünlü aktör 90'lı yaşlarına gelse de endüstride işinin henüz bitmediğini ve izleyiciler onu görmek istemeyene kadar üretmeyi sürdürmek istediğini belirtti.

Aktör şu ifadeleri kullandı:

90'lı yaşlarımda neden mi hâlâ çalışıyorum? İzleyiciler domates fırlatmaya mı başlayacak? Bunun yeterli olup olmadığını merak ettiğim noktaya geldim ama henüz öyle düşündüğüm noktaya gelmedim. Onlara birkaç şey hazırlarsanız size çok geçmeden yanıt verirler.

Görünüşe göre Eastwood film çekmeyi hiç de bırakması gerektiğini düşünmüyor.

Aktör 1950'li yıllarda film ve televizyon projelerinde yer alsa da asıl şöhretini Sergio Leone'nin Dolar Üçlemesi'yle yakalamıştı.

Eastwood'un hem başrolünde yer aldığı hem de yönetmenliğini yaptığı son filmi Cry Macho, bir anne ve oğlunu Meksika'dan Teksas'a taşımak için işe alınan tükenmiş bir rodeo yıldızının hikayesini anlatıyor.

Cry Macho'nun Türkiye vizyon tarihi henüz belli değil.

Independent Türkçe, Los Angeles Times, Screen Rant

Derleyen: Esra Güngör

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21/09/2021 15:59