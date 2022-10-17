91 yıl sonra ilk için, imkansız bir hayalin peşinde: Union mucizesi

Bundesliga'nın 10. haftasında Union Berlin, sahasında Borussia Dortmund ile karşılaştı.

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17/10/2022

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91 yıl sonra ilk için, imkansız bir hayalin peşinde: Union mucizesi

Bundesliga'da lider Union Berlin, sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı.

Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı.

Maçta goller; 8. ve 21. dakikalarda Haberer'den geldi.

Başkentin son şampiyonu 91 yıl önceydi

Almanya Bundesliga'da başkent adına şampiyonluk kazanan son takım Hertha Berlin'di.

Union Berlin, 1930/1931 sezonunda şampiyon olan Hertha'nın ardından yeniden başkente kupayı getirmenin hayalini kuruyor.

Bu sonuçla birlikte Union Berlin puanını 23'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Borussia Dortmund ise, 16 puanda kaldı.

Başkent ekibi, Bundesliga'nın 11. haftasında Bochum deplasmanına çıkacak. Dortmund ise aynı haftada, sahasında Sttutgart ile karşılaşacak.

Union Berlin ligdeki son 5 maçının 4'ünü kazandı.

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17/10/2022 10:12
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TAGS: Bundesliga, Union Berlin,
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