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İsrail'in Moskova Büyükelçiliği çalışmalarını askıya aldı

İsrail'in Moskova Büyükelçiliği, İsrail Maliye Bakanlığı'nın dünya çapındaki diplomatik temsilciliklere yönelik tasarruf önlemleri kapsamında çalışmalarını geçici olarak durdurduğunu duyurdu

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30/10/2019

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İsrail'in Moskova Büyükelçiliği çalışmalarını askıya aldı

Elçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamaya göre, diplomatik temsilciliğe giriş kapatıldı ve hizmetler durduruldu. Çalışmalara ara vermesinin nedeninin 'İsrail Maliye Bakanlığı'nın diplomatlara ilişkin masrafları azaltma kararı alması' olduğu belirtildi.  Elçiliğin açıklamasında, "Maalesef İsrail Maliye Bakanlığı, bu önlemleri almanın dışında bir seçenek bırakmıyor. Durumun en kısa sürede normale döneceğini umuyoruz" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, özellikle de makbuz düzenlenmeyen temsilcilik harcamalarının vergisinin geri alınmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, İsrail'in diplomatik temsilcilikleri dünya genelinde çalışmalarına ara verdi.

30/10/2019 16:17
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TAGS: haber, kıbrıs, israil, moskova, elçilik
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