Rum gazetecilerden Türk gazetecilere para yardımı

Türkiye’de işten çıkarılan 45 gazeteciye destek ve dayanışma belirtmek amacıyla, 500 Euro gönderdiği belirtildi. 

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07/02/2020

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Rum gazetecilerden Türk gazetecilere para yardımı

Rum Gazeteciler Birliği’nin (ESK), Avrupa Gazeteciler Federasyonu aracılığıyla, Türkiye’de işten çıkarılan 45 gazeteciye destek ve dayanışma belirtmek amacıyla, 500 Euro gönderdiği belirtildi. 
Haravgi gazetesi, ESK’nin, gönderilen yardım ile Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun bu yöndeki talebine ve bunun için oluşturulan özel fona yanıt verdiğini yazdı.

07/02/2020 15:38
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TAGS: Rum, haber, kıbrıs, gazetecilerden, Türk, gazetecilere, para, yardımı
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