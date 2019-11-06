Yemen yönetimi Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlı

Yemen Cumhurbaşkanlığı Ofisi Müdürü Abdullah el-Alimi, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "anlaşmaların, kararlılık, irade ve cesaret olmadığı sürece kağıt üstünde kalacağını" vurgulayarak, Yemen hükümetinin, Riyad Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Alimi, Yemen halkının, anlaşmaların uygulanması konusunda başarılı tecrübeleri olmadığını hatırlatarak, Riyad Anlaşması'nın anlaşmazlıkların aşılması ve birlik yolunda doğru bir başlangıç olduğunu kaydetti.

Abdullah el-Alimi, halkın anlaşmanın uygulanması konusunda Suudi Arabistan yönetimine de büyük umut bağladığını dile getirdi.

Kuveyt yönetiminden Riyad Anlaşması'na destek

Öte yandan, Kuveyt yönetimince, Riyad Anlaşması'nın, barış görüşmelerini yürütebilecek güçlü bir hükümetin kurulmasını sağlayacağı bildirildi.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, ülkesinin Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Riyad Anlaşması'nın, meşru hükümetle Husiler arasındaki barış görüşmelerine bir girizgah mahiyetinde olduğunu söyledi.

Carallah, söz konusu anlaşma sayesinde barış gürüşmelerini yürütebilecek güçlü bir hükümetin kurulacağını kaydetti.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 gün içinde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 gün içinde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 gün içinde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

06/11/2019 10:52