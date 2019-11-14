Uluçay: Kıbrıs Türk Halkı'nın bağımsızlığının yıl dönümünde gururlu ve umutluyuz

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uluçay, Kıbrıs Türk halkının uzun ve zorlu bir sürecin ardından büyük fedakârlıklarla elde ettiği bağımsızlığının yıl dönümünde mutlu, gururlu ve umutlu olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi çağdaş dünyanın temel ilkelerini benimsediğini ve bunları günlük yaşamından devlet örgütlenmesine kadar her alanda yaşatmak için mücadele verdiğini kaydeden Uluçay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası camiada hak ettiğimiz konumu, gasp edilen temsiliyetimizin iadesini ve en genel anlamda hak ve menfaatlerimize saygı gösterilmesini er ya da geç elde etmek için de gereken mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.

Başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere, önümüzü açacak, ekonomimizi geliştirecek halkımızı daha fazla refah ve esenliğe kavuşturacak birçok eşik bulunmaktadır. Birlik ve dayanışmamızı muhafaza ederken, anlaşmazlıklarımızı hukuk ve demokrasiyle çözecek, geleceğe daha güçlü ve emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 36.kuruluş yıldönümünü kutlar tüm şehit ve gazilerimizi yad ederken halkımızı bir kez daha tebrik ederim.”

14/11/2019 13:13