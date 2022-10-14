92 Kıbrıslı gence törenle mezuniyet belgeleri verilecek…

2022 yılı yaz aylarında, “iki toplumlu” iki ayrı etkinliğe katılan 92 Kıbrıslı Türk ve Rum gence Cumartesi günü (15 Ekim 22) törenle mezuniyet diplomaları verilecek.

Bu yıl 14. yılını dolduran “Kıbrıs Dostluk Programı’na (The Cyprus Friendship Programme, CFP) katılan Kıbrıslı Türk ve Rum gençler, geçtiğimiz yaz aylarında ABD’de, Amerikalı aileler yanında 4 hafta geçirdiler. Titiz bir çalışma sonucu seçilen 15-18 yaşları arasındaki gençler, Kıbrıs’ta da Trodos’ta düzenlenen iki ayrı kampta biraraya geldi.

CFP Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican, program hakkında medyaya açıklamalarda bulundu. ”CFP, Kıbrıs’ın gençleri ve aileleri için tamamen gönüllülük esasına dayalı, iki toplumlu bir barış projesidir.” diyen Kahvecioğlu şunları söyledi:

”Amacımız iki toplumun gençleri arasında arkadaşlık ve güven ilişkileri yaratmak ve önyargının yerini umudun almasını sağlamaktır. Gençler 2 farklı programa katılabilirler.

Programlardan biri Amerika Birleşik Devletleri’nde yer almaktadır. Özenli bir süreçten geçerek seçilen gençler birlikte ABD’ye gitmekte ve orada gönüllü aileler yanında 4 hafta misafir edilmektedir. Gençlerin misafirliği boyunca onların tüm masraflarını ABD’li aileler karşılamaktadır.

Bu yıl Temmuz ayında 18 genç (9 ekip) Maryland, Portland Oregon, Houston-Texas ve New Hampshire eyaletlerine seyahat ettiler.

Ziyaretleri boyunca gençler, üçüncü dünya ülkelerine gönderilmek üzere yardım toplama faaliyetine katıldılar. Martin Luther King Merkezi’nde şiddetten uzak durma üzerine atölye çalışmalarına da katılan gençler, çevresel sürdürülebilirlik hakkında bilgi edinmek, Rotari klüplerine ve yerel medyaya CFP ve CFP’nın adaya getirdiği umut hakkında sunumlar yapmak ve fiziksel etkinliklerle birbirine güveni geliştirmek gibi anlamlı aktiviteler içinde yer aldılar.

Diğer Program ise, gençler için Trodos dağlarında düzenlediğimiz iki toplumlu bir haftalık kamptır.

Bu yıl sekizinci kez düzenlenen kampımıza toplamda 74 Kıbrıslı Türk ve Rum genci katılmıştır.”

Yarın (Cumartesi) saat 16.00’da YDÜ Kütüphanesi, Salon 4’te düzenlenecek törene gençlerin aileleri yanında tüm halkın davetli olduğunu söyleyen Kahvecioğlu, “Bu mezuniyet töreni Kıbrıs’ta iki topluma umut vermeyi amaçlayan eşsiz bir birliktelik kutlaması olacaktır. Her iki toplumdan 92 genç şarkılar söyleyecek, dans edecek ve Kıbrıs Arkadaşlık Programı aracılığıyla kurmuş oldukları arkadaşlık ve güvene dair tecrübelerini paylaşacaklardır.” şeklinde konuştu.

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14/10/2022 11:55