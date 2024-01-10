92 yaşında okuma yazma öğrenen kadın, gençlere ilham veriyor

Hindistan'da 92 yaşında okula giderek okuma yazma öğrenen kadın, gençlere de ilham kaynağı oluyor.

Uttar Pradeş eyaletindeki Bülendşehr'de yer alan Chawli köyünde yaşayan Selime Han, ilkokulda verilen derslere düzenli olarak katılıyor.

Amma olarak da bilinen Han, kadınlar arasında okuma yazma oranının yüzde 30 civarında olduğu bu eyalette diğer gençler için de örnek teşkil ediyor.

Torununun büyük gelini olan 35 yaşındaki Firdevs'le katıldığı dersler sayesinde okuyup yazmayı öğrenen Han, "Son iki yıldır okula gidiyorum ve çoğunlukla vaktimi ders çalışarak geçiriyorum" dedi.

İlk olarak öğle aralarında verilen bedava yemekler için okula gittiğini daha sonra da derslere katılmaya başladığını anlatan Han, 14 yaşındayken evlendirildiğini ve tarlalarda çalışırken 5 çocuk yetiştirdiğini söyledi.

O dönemde eyalette fazla okul olmadığını ve kendi çocuklarının da düzgün eğitim alamadığını belirten kadın, torunlarından etkilenerek okuma yazma öğrenmeye karar verdiğini ifade etti.

Han, öğretmenine çok şey borçlu olduğunu söyleyerek, "Bana her şeyi o öğretti. Çalışmayı sevdiğim için okula katıldım. Sayı saymayı da öğrendim" dedi.

Torunu Navinoor Han, Amma'nın azmine büyük hayranlık duyduğunu, kadının işitme ve görme zorluklarına rağmen okula gitmekten asla vazgeçmediğini belirtti.

Navinoor, kasabada birçok kız çocuğunun Amma'dan etkilenerek okula gittiğine dikkat çekip, "Bazen ona 20 kadın katılıyor, birlikte derslere giriyorlar" dedi.

Han'ın öğretmeni Pratibha Şarma ise Amma'nın önemli bir örnek oluşturduğunu ve bölgedeki okuma yazma oranının artmasını sağlayabileceğini söyledi.

Şarma, Han'ın okuma yazma sınavına girdiğini ve bunu başarıyla geçeceğine inandığını belirterek, "Köydekiler, onun ne olursa olsun hepimize öğrenme yolunda ilerlemek için ilham vermeyi sürdüreceğine inanıyor" diye konuştu.



Independent Türkçe