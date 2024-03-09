92 yaşındaki medya patronu altıncı kez nişanlandı!

İngiltere'deki Times ve Sun gazetelerini de içeren bir medya imparatorluğunun sahibi olan 92 yaşındaki milyarder Rupert Murdoch'un, altıncı kez nişanlandığı ve nikah masasına oturmaya hazırlandığı açıklandı.

Ekibi, medya patorunun 67 yaşındaki emekli moleküler biyolog Elena Zhukova ile yüzük taktıklarını açıkladı. Murdoch ile Rus bilim insanının birkaç aydır görüştüğü ve gelecek yaz evleneceği belirtildi.

ÜZÜM BAĞINDA DÜNYAEVİNE GİRECEKLER

Milyarderin eski eşi Wendi Deng'in ev sahipliği yaptığı bir aile buluşmasında tanışan ikilinin, Murdoch'un Kaliforniya'daki üzüm bağında yer alan malikanesinde dünyaevine gireceği söylendi.

Geçen yıl Fox ve News Corp'un başkanlığından istifa eden Rupert'ın Haziran ayında yapılacak düğünü için davetiyeler çoktan gönderilmiş durumda.



BİR ÖNCEKİ NİŞANLISINDAN ÇOCUKLARI İÇİN AYRILDI

Murdoch, son olarak 2023'te 2 milyon sterlin değerinde bir yüzük aldığı Ann Lesley Smith (67) ile nişanlanmış, ancak çift iki hafta içerisinde ayrılma kararı almıştı.



İngiliz medyasına yansıyan haberlerde, Murdoch’un önceki evliliklerinden doğan çocuklarının mal varlıklarını korumak amacıyla babalarının evliliğine karşı çıktıkları yazılmıştı. Daha önce Hristiyan vaiz olarak görev yapan Smith’in aşırı dindar görüşlerinin Murdoch’u rahatsız ettiğini iddia eden kaynaklar da vardı.



DÖRT EVLİLİK, ALTI ÇOCUK

Daha önce dört kez nikah masasına oturan Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile, 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile, 1999'dan 2013'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Murdoch, son eşi eski model Jerry Hall’dan ise 2022 yılında ayrılmıştı.

Medya patronunun bu evliliklerinden ilk eşi Patricia Booker'dan olan kızı Prudence MacLeod (64), ikinci eşi Anna Mann'dan olan kızı Elisabeth (53), oğulları Lachlan (50) ile James (49) ve üçüncü eşi Wendi Deng'den olan kızları Grace (21) ile Chloe (19) olmak üzere altı çocuğu var.



Daha önce iki kez evlenip boşanan Elena Zhukova'nın ise Rus petrol milyarderi Alexander Zhukov'dan Dasha adında bir kızı bulunuyor