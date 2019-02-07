Sadece su içme şeklinizi değiştirerek kilo verebilirsiniz

Neredeyse tüm sağlık otoritelerinin tartışmasız olarak üzerinde uzlaştığı tek bir konu var; Su sağlığımız için oldukça önemli ve faydalı. Yaşamın temel kaynağı olan su tabi ki olmazsa olmazımız. Uzmanların birçoğu günde en az 2 litre su tüketilmesi konusunda hemfikir.

Peki ama su içme şeklimizi biraz değiştirerek, suyu bir kalori yakma aracı olarak kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet yanlış duymadınız, eğer kilo vermeye çalışıyorsanız, sadece su içerek kalori yakabilir ve kilo verme hızınızı arttırabilirsiniz. Peki ama nasıl?

Suyun kalori yakıcı etkisini görmenin tek bir yolu var; Suyu soğuk içmek. Soğuk su içmek metabolizmayı hızlandırarak vücudunuzu kalori yakma moduna sokmakta. Şöyle ki vücudumuz sabit ısısı olan 37 dereceyi daima korumak ister. Bu sabit ısıyı koruyabilmek adına, metabolizmaya dahil olan herşeyi kendi uygun gördüğü 37 dereceye çekmek ister ve tabi ki bu işlemi gerçekleştirebilmek için kalori harcamak zorundadır.

Bir başka deyişle ne kadar soğuk yer, içerseniz vücudunuz soğuk içecek ve yiyecekleri kendi ısısına adapte edebilmek için o denli fazla kalori yakar. Bildiğiniz gibi suyun kalorisi yoktur. İşte vücut kalorisi getirisi olmayan suyu birde ısıtmak için kalori harcar ve bu durumun iyi bir diyetle beraber kilo vermeye yardımcı olmaması kaçınılmazdır.

Daha basit bir şekilde açıklamak gerekirse, vücudunuzu yiyecekleri belli bir derecede tutmak için elektrik harcayan buzdolabı gibi düşünebilirsiniz. Ancak buzdolabının tersine vücudumuz kendini sıcak tutmak için enerji harcıyor. Buzdolabının enerji kaynağı elektrikken, vücudumuzun enerji kaynağı ise, kalori.

Soğuk veya buzlu su içmek bedenimizin vücut ısısını sabit tutma prensibini bozduğu için metabolizmamızı harekete geçirerek bize kalori yaktırıyor. Hem de kayda değebilecek miktarlarda.

Örnek vermek gerekirse 450-500 ml ‘lik soğuk su size hiç bir egzersiz yapmadan 18-20 kalori yaktırmakta. Yani hiçbir ekstra iş yapmadan sadece günlük tüketmeniz gereken 2.5 litrelik suyu soğuk olarak tüketseniz bile, günlük olarak ekstra 100 kalori yakabilirsiniz. Yani neredeyse 30 dakikalık ortalama bir yürüyüşte yaktığınız kalori miktarını sadec suyunuzu soğuk içerek yakabilirsiniz. Tabi soğuk suya karşı hassas bir bünyeniz varsa, bunun için kendinizi zorlamamalısınız. Sağlıkla kalın.