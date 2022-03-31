921 pozitif vakaya rastlandı!
31/03/2022
Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.471 olup, 921 pozitif vakaya rastlanmıştır.
303 kişi Lefkoşa, 144 kişi Girne, 299 kişi Gazimağusa, 47 kişi Güzelyurt, 104 kişi İskele, 24 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
31 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.471
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 921
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.382.721
Toplam Vaka Sayısı: 85.461
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.883
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7360
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53
Karantinadaki Vaka Sayısı : 7299
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 758