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İşte NBA All-Star'da yarışmalara katılacak oyuncular

İşte NBA All-Star'da yarışmalara katılacak oyuncular

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07/02/2019

İşte NBA All-Star'da yarışmalara katılacak oyuncular

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre smaç  kategorisinde Miles Bridges (Charlotte Hornets), John Collins (Atlanta Hawks),  Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder), Dennis Smith Jr. (New York Knicks)  yarışacak.

 

Üçlük yarışmasında ise Devin Booker (Phoenix Suns), Seth Curry  (Portland Trail Blazers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Danny Green  (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings),  Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Dirk  Nowitzki (Dallas Mavericks) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) yer alıyor.

 

Yetenek müsabakasında da Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic  (Dallas Mavericks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Jokic (Denver  Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola  Vucevic (Orlando Magic) ve Trae Young (Atlanta Hawks) kozlarını paylaşacak.

 

NBA All-Star etkinlikleri, ABD'nin Charlotte kentindeki Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 16-18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.  

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