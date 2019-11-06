Özel eğitime anlamlı katkı

Mormenekşe’de faaliyet gösteren Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği geçtiğimiz günlerde Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi yararına konser gerçekleştirdi.

Hayriye Tokyay başkanlığında bir grup dernek üyesi Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi sorumlusu Emir Ali Evcimen’i ziyaret ederek, konserden elde edilen 16 bin 500 tl tutarındaki çeki taktim etti.

Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı Hayriye Tokyay, konserin derneğin Çağdaşlar Korosu’nun 6 aylık özverili çalışması neticesinde gerçekleştiğine işaret ederek, elde edilen gelirin Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi yararına kullanılacak olmasından duyduğu memenuniyeti dile getirdi.

Gazimağusa Özel Eğitim Merkezi Sorumlusu Emir Ali Evcimen de, özel gereksinimli bireylere dikkat çekmek maksadıyla da etkinliğin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Yapılan maddi yardımın merkezin halk dansları topluluğunun köstümlerini, almak çin kullanılacağını belirten Evcimen, gösterdikleri duyarlılıktan ötürü dernek üyelerine teşekkür etti.

Koro Şefi Mete Mutlu Balkıs da, güzel bir amaç için yola çıkıldığını ve bu tür sosyal içerikli projelerin devam edeceğine işaret etti.

(BRT)

06/11/2019 15:04