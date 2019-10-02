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Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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02/10/2019

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Dikkat! Bu bölgelerde elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, Edremit Köy İçi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesinde yarım saat elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, kesinti sabah 09:00 ile 09:30 saatleri arasında olacak.

Çatalköy’de de bugün 08.30 ile 12.30 arası elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen biligye göre, ağaç budama çalışması nedeniyle 08.30 ile 12.30 saatleri arasında, Çatalköy’ün doğusu, Özyalçın Evdim Evleri, Emtan, Eurocost, Çetin Atalay ve Laden Siteleri bölgesine elektrik verilemeyecek.

02/10/2019 08:28

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