Nöbetçi Eczaneler (7 Şubat 2020)
KKTC Nöbetçi Eczaneler...
07/02/2020
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LEFKOŞA
EMİNE KESKİN ECZANESİ
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli / Lefkoşa
05338798193
TÖRENAĞA ECZANESİ
Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922281008
SEZER ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922237088
GAZİMAĞUSA
REZAN ECZANESİ
SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT / Gazimağusa
03923656911
OSMANKAN ECZANESİ
Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, / Gazimağusa
03923669297
GİRNE
TÖREN II ECZANESİ
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne / Girne
03928151790
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne
03928160543
GÜZELYURT
İNCİRLİ ECZANESİ
Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt
03927142874
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke
7278 565