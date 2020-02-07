Nöbetçi Eczaneler (7 Şubat 2020)

KKTC Nöbetçi Eczaneler...

ads
07/02/2020

ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (7 Şubat 2020)

LEFKOŞA

EMİNE KESKİN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük.No:1 Gönyeli İlk Okulu Karşısı ve Meyhane Müzeyyen yanı Gönyeli / Lefkoşa

 05338798193

TÖRENAĞA ECZANESİ

 Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922281008

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922237088

GAZİMAĞUSA

REZAN ECZANESİ

 SALAMİS YOLU, DAÜ ÇEMBERİ YANI, FOTO ÖZAY KARŞISI, NOVEL CENTRE POINT / Gazimağusa

 03923656911

OSMANKAN ECZANESİ

 Larnaka Yolu, Halken binası karşısı, Dr. Şerife Zorba cilt kliniği yanı, / Gazimağusa

 03923669297

GİRNE

TÖREN II ECZANESİ

 Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne / Girne

 03928151790

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne

 03928160543

GÜZELYURT

İNCİRLİ ECZANESİ

 Büyük Ada Sok.N0:22 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927142874

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

 7278 565

07/02/2020 11:08
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Nöbetçi Eczaneler (7 Şubat 2020)
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.