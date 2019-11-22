Dünya Sağlık Örgütü: Gençlerin yüzde 80'inden fazlası yeterince hareket etmiyor

Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında gençlerin yüzde 80'inden fazlası yeterince aktif olmadığını açıkladı. Araştırmacılara göre gençler koşu gibi aktiviteler yerine ekran başında oturarak sağlıklarını tehlikeye atıyorlar.

Dünya Sağlık Örgütü gençler arasında aktiflik oranlarının cinsiyete göre değiştiğini ve özellikle Afganistan, Tonga ve Zambia'da bu ayrımın çok fazla olduğunu ortaya koydu. 2016 verilerine göre yeterince aktif olmayan gençler arasında kızların oranı yüzde 90’a ulaşmıştı.

Araştırmanın sonunda Dünya Sağlık Örgütü durumun ciddi olduğunu ve konuyla ilgili acil adım atılması gerektiğini söyledi. Araştırmayı yapanlardan Dr. Regina Guthold “Acil adımlar atılmalı, özellikle de kız çocukların fiziksel aktiviteye dahil edilmesi konusunda” dedi.

Üye ülkeler geçen hafta varılan bir anlaşmada hareketsizlik seviyesini 2030 yılında yüzde 15’e indirmek konusunda anlaşmıştı.

Kanada’da bulunan bir Çocuk Hastanesi’nde çalışan Dr. Mark Tremblay, “ Elektronik devrimi insanların hareket kabiliyetlerini değiştirdi. İnsanlar daha az uyuyor, daha çok oturuyor, daha az yürüyor” dedi.

22/11/2019 10:45