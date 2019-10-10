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Nöbetçi Eczaneler (10 Ekim 2019)

Hangi bölgede hangi eczane nöbetçi? Tıkla Öğren

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10/10/2019

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Nöbetçi Eczaneler (10 Ekim 2019)

LEFKOŞA:

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

 ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa

 2254020

***

EBRU BAŞAY ECZ

 Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 2270242

***

REHBER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.SİNE APT. 42/ C DÜK. NO:3 YAKIN DOĞU BANK ÇAPRAZI , ÖĞMEN TEKNOLOJİ YANI GÖNYELİ / Lefkoşa

 05488420323

 

GİRNE:

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu / Girne

 8224142

EMİNAĞA ECZANESİ

 Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne / Girne

 03928152248

***

 

GAZİMAĞUSA:

ÖZNERGİS ECZANESİ

 Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa

 3652492

AYBENK ECZANESİ

 CAHİT SITKI TARANCI SOK.REFLEX TİM APT. KARAKOL BÖLGESİ GÜLSEREN YOLU MAĞUSA / Gazimağusa

 3651011

***

 

GÜZELYURT:

ERİN ECZANESİ

 Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt

 7147052

 

LEFKE:

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE - Lefke

05488430344

10/10/2019 12:06
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TAGS: Nöbetçi, HABERKIBRIS, HABER, KKTC, Eczaneler 10, Ekim, 2019, KIBRIS,
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