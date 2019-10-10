Nöbetçi Eczaneler (10 Ekim 2019)
Hangi bölgede hangi eczane nöbetçi? Tıkla Öğren
10/10/2019
|
|
LEFKOŞA:
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
ATATÜRK CAD. ÖZOK MOBİLYA YANI HAMİTKÖY ÇEMBRERİ -HAMİTKÖY LEFKOŞA / Lefkoşa
2254020
***
EBRU BAŞAY ECZ
Mehmet Akif Cad.No:63/A Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa
2270242
***
REHBER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.SİNE APT. 42/ C DÜK. NO:3 YAKIN DOĞU BANK ÇAPRAZI , ÖĞMEN TEKNOLOJİ YANI GÖNYELİ / Lefkoşa
05488420323
GİRNE:
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. N0:181 (33) Bakkal Süpermarket yanı Karaoğlanoğlu / Girne
8224142
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne / Girne
03928152248
***
GAZİMAĞUSA:
ÖZNERGİS ECZANESİ
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı Kaya Telefon yanı Mağusa / Gazimağusa
3652492
AYBENK ECZANESİ
CAHİT SITKI TARANCI SOK.REFLEX TİM APT. KARAKOL BÖLGESİ GÜLSEREN YOLU MAĞUSA / Gazimağusa
3651011
***
GÜZELYURT:
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt / Güzelyurt
7147052
LEFKE:
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE - Lefke
05488430344