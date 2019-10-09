Bugün 9 Ekim Dünya Posta Günü

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler, KKTC Posta Dairesi’nin müdürlük ve 38 şubeyle halka en kaliteli posta hizmetini sunabilmek adına belirlenen hedefeulaşmak için imkânları çerçevesinde, özveri ile çalıştığını kaydetti.

Besimler 9 Ekim Dünya Posta Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, başta çalışma arkadaşları olmak üzere, posta hizmetlerinde emek verenlerin Dünya Posta Günü’nü kutladı.

Dünya Posta Birliğine üye ülkeler tarafından her yıl düzenli olarak kutlanan günün,posta idareleri arasındaki birliktelik ruhunun bir ürünü olduğunu ifade eden Besimler, temel görevi halkın en doğal hakkı olan haberleşmeyi sağlamak olan KKTC Posta Dairesi’nin, olanaklar ölçüsünde bu hizmeti özveri ile vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Besimler, günümüzde, iletişim teknolojilerinin baş döndüren gelişimi ve değişiminin, haberleşme alanındaki sunduğu yenilik ve hızlı iletişim olanaklarının, mektuplaşma alışkanlığını azaltmış olsa da, ticari haberleşme, tebrik ve kitap vs. aboneliğinde sağlanan artışın,posta hizmetleri faaliyetlerinin bu yöne doğru yoğunlaşmasını gerekli kıldığına dikkat çekti.

(BRT)

09/10/2019 09:51