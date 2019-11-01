Dr. Küçük anısına para basıldı

Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde basın toplantısıyla tanıtıldı.

Etkinliğe Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, Başbakan Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da katıldı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük etkinlikte yaptığı konuşmada, amaçlarının belirli bir gelir elde etmek değil, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Küçük, basılan 10 bin adet anı parasının KKTC’nin yanında Türkiye ve Avrupa’da da satışa çıkacağını dile getirdi.

Anı paralarının basımıyla ilgili proje sorumlusu Numismat Özgür Honça ise paranın tüm özelliklerinin Euro banknotlarla eşdeğer olduğunu kaydetti.

Honça paranın bu özelliği nedeniyle tedavüle sürülmemesi için anı parasının “0” değeriyle basıldığını dile getirdi.

10 bin adet basımı yapılan “0” Euro Dr. Küçük anı parasının bir kısmı, Dr. Küçük Vakfı aracılığı ile Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde isteğe göre banknot veya zarf içinde satışı yapılacak.

01/11/2019 16:20