Hindistan Cevizi Yağı Saf Zehir Mi? Hindistan Cevizi Yağı Tartışması

Hindistan Cevizi Yağı Saf Zehir mi?

Bir “süper gıda” olarak anılan hindistan cevizi yağı, son zamanlarda sağlığımıza olan zararlı etkileri zehirle karşılaştırılıyor. Hindistan cevizi yağı neden kötü olarak anılıyor? Lisa Niven-Phillips araştırdı.

Saf Zehir

Harvard profesörü Dr. Karin Michels‘ın, geçen hafta manşetlere gelen ve şu anda YouTube’da bir milyonun üzerinde görüntüleme sağladığı, oldukça çarpıcı bir başlık olan “Hindistan Cevizi Yağı ve Diğer Beslenme Hataları” ile ilgili bir konferansından.

Evet, hindistan cevizi yağı – sağlık, güzellik ve esenliğin kutsal bir mucizesi olarak müjdelenen bir süper gıda olarak bize lütfedilmiştir.

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Hindistan Cevizi Yağı Tartışması

Hindistan cevizi yağının sağlık yararları açısından kullanılması ve “süper gıda” statüsünde olan tartışmalar yeni değildir. Sağlık topluluklarında hindistan cevizi yağının mucizeleri hakkındaki fısıltıların yayılması – her ne kadar o dönemde “sağlıklı beslenme” teriminden her zaman için hoşnut olsak da – 2015’te ki tam yükselişinden bir kaç yıl önce başladı.

Deliciously Ella, Amelia Freer ve Madeleine Shaw, pazar araştırması firması Spins’e göre, bu yılın başında hindistan cevizi yağının faydalarını ilan ederken, ABD’de satışların %38.8 arttı. Hindistan cevizi yağının kahveye eklenme fikri (Kurşungeçirmez Kahve), metabolizmanızı ve bağışıklık sisteminizi artırabileceği inancıyla doğdu.

Hindistan Cevizi Yağı kolesterol seviyelerini artırır

Dr. Michels’ın “zehir” yorumları, hindistan cevizi yağındaki yüksek orandaki doymuş yağ oranına dayanmaktadır ve bu da kolesterol seviyelerini artırdığı ve dolayısıyla kalp hastalıklarının riskini arttırması ile ilişkilidir.

Amerikan Kalp Derneği: Hindistan cevizi yağı kullanımını tavsiye etmiyoruz

“Saf zehir”, muhtemelen sizin için daha kötü olurdu, ama bir kaşık hindistan cevizi yağının sizi doktordan uzak tutacağı efsanesi lekelenmiş gibi görünüyor. Amerikan Kalp Derneği, “Hindistan cevizi yağı, kardiyovasküler hastalıkların bir sebebi olan LDL kolesterolü artırdığı ve elverişli etkileri dengelemediği için, Hindistan cevizi yağı kullanımını tavsiye etmiyoruz” dedi.

İngiliz Beslenme Vakfı: Hindistan Cevizi Yağı sınırlı miktarda kullanılmalıdır

2016 yılında İngiliz Beslenme Vakfı’ndan gelen bir raporda. “Hindistan cevizi yağının tadını seviyorsanız, beslenmenize dahil edilebilirsiniz, ancak az miktarda ve çok sık tüketmemelisiniz” yazıyordu. “Hindistan cevizi yağında doymuş yağ oranı çok yüksektir. İngiltere ve büyük uluslararası sağlık kuruluşları, yüksek doymuş yağ alımlarının, kan kolesterolü ve kalp hastalığı riskinin artmasına sebep olacağı sonucuna varmıştır. Bu, dünya çapındaki organizasyonların, beslenmemizde doymuş yağları azaltmamızı ve az miktarda doymamış yağlar ile değiştirmemizi tavsiye etmesini sağlayan etkendir.”

2017’de, temiz yemek hareketi hakkında konuştuğum, Gizzi Erskine, hindistan cevizi yağı ile ilgili düşüncelerini mükemmel bir şekilde dile getirdi. “En büyük gözde nefretim hindistan cevizi yağıdır – insanlar bugünlerde her şeyi kullanıyorlar çünkü onlara en sağlıklı yağ olduğu söylendi. Eğer İtalyan yemeği yapıyorsam, zeytinyağı kullanıyorum. Hindistan cevizi yağlı bolonez sos? Hayır. Tadı hindistan cevizi gibi”

Ancak, Hindistan cevizi yağının süper gıda statüsünde dünyada ki bir çok sağlık örgütü tarafından tartışılıyor. Bu yüzden Dr. Michels’in yorumları viral oldu, çünkü önünüzde konuşan bir insanın size en sevdiğiniz sağlık gıdalarının aslında size herhangi bir fayda sağlamadığını hatta potansiyel olarak zarar verdiğini söylerse, bu resmi raporlardan daha inandırıcıdır.

Hindistan Cevizi Yağı ve Kozmetik

Saplantılı hindistan cevizi yağı faydaları sadece mutfaklarda kalmayıp daha geniş bir yelpazeye yayıldı. Gwyneth Paltrow Goop’a bakalım. Site, hindistan cevizi yağından nemlendiriciden, makyaj çıkarıcısına kadar her şekilde faydalandı. Ayrıca, Paltrow’un kişisel güzellik faydalarının bir parçası olarak, dişleri beyazlatmak ve temizlemek için kullanıcının ağzında çalkalayabileceği şekilde tasarlanmış “soğuk preslenmiş, alkalinle infüze edilmiş hindistan cevizi yağı” içeren bir yağ çekme ağız kiti de satıyor. Ve Paltrow Goop yalnız değil – Hindistan cevizi yağı, bir yemek malzemesi olduğu için bir çok kişi tarafından, bir güzellik kahramanı olarak tavsiye edildi.

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Hindistan Cevizi Yağı Makyaj temizleyici olarak kullanılır mı? Evet – hindistan cevizi yağı aslında tüm yağların olduğu gibi makyajı çıkarmakta ustadır. Kişisel olarak göz makyajı çıkarıcı olarak tasarlanmış bir yağ bazlı ürün kullanmayı tercih ederim. Fakat akneye eğilimli ciltlerde kullanılmamalıdır çünkü komojeniktir ve hindistan cevizi yağı gözeneklerinize yerleşir.

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Bence, cilt bakımı için daha uygun olan çok fazla yağ bazlı ürün var. Bir vücut nemlendiricisi açısından, iyi bir vücut yağından çok daha fazla verim alacağınızı söyleyebilirim. Ayrıca maliyet açısından çok bir fark olmayacaktır.

Yazar: Lisa Niven Phillips (Vogue.co.uk Güzellik Editörü)

KAYNAK: Hindistan Cevizi Yağı Saf Zehir Mi? Hindistan Cevizi Yağı Tartışması