Özersay’dan Soysal’a başsağlığı

Türkiye’de akademi ve siyaset dünyasında büyük bir iz bırakan eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Soysal’ın hayatını kaybetmesinin ardından başsağlığı mesajı yayımladı…

Özersay mesajında,

“Ankara Siyasal’dan öğrencisi olmaktan onur duyduğum Hocam, Kıbrıs Türk Halkının haklı tezlerinin dünyada savunulmasında fikri düzeyde bugüne değin çok büyük emeği geçmiş olan, eski Dışişleri Bakanı hukukçu Prof Mümtaz Soysal’ı maalesef kaybettik. Ailesinin, yakınlarının, Türk Halkının ve Kıbrıs Türk Halkının başı sağolsun…” dedi

(BRT)

11/11/2019 12:51