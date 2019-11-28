Bilim insanları açıkladı! Dünyanın en faydalı besini

Bilim insanları dünyanın en besleyici ve yararlı besinini seçti. Hem sağlıklı hem de kilo vermenizi sağlayan bademin, günlük besin gereksinimlerinizi karşıladığı sonuçlandı.

İşte bademin dünyanın en iyi besin olmasının 5 nedeni ve bademin mucizevi faydaları...

Kilo kaybı için mükemmel bir besindir

Bademin kilo vermeye yardımcı olduğu ortaya çıktı.

Her ne kadar yüksek kalorili ve yüksek yağlı bir besin olarak gözükse de oldukça doyurucudur.Özellikle işlenmiş karbonhidratların yerine badem tüketmeniz, size düşük kalori olarak dönecektir.

Konsantre bir besindir

Bir avuç badem 163 kaloridir ve içerisinde zeytinyağında bulunan sağlıklı doymamış yağlar vardır.

3.4 gramında omega 3'ler gibi çoklu doymamış yağ, 6 gram protein ve 3,5 gram lif bulunur.Bu bakımdan kalp sağlığı ve kolesterol ile birebir mücadele eden bir besin kaynağıdır.

Antioksidanlarla doludur

Her bir bademin içerisinde fazla miktarda antioksidan bulunur, özellikle çiğ badem tüketmeniz vücudunuz için çok yararlıdır.

Uzmanlar, çiğ badem tüketmenin günümüzde yaşadığımız fazla stresi azalttığı yönünde sonuçlara varmıştır.

Antioksidanlar, vücudumuzda LDL (kötü) kolesterolün iltihaplanması gibi durumlarla mücadele ederler.Bademin bu konuda oldukça büyük rol oynadığı görülmüştür.

Yüksek miktarda magnezyum içerir

Bir avuç badem, günlük magnezyum ihtiyacınızın %20'sini karşılar.Özellikle magnezyum eksikliğini badem tüketerek kapatabilirsiniz.

28/11/2019 15:41