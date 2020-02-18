Google'a rekor ceza!

Ceza kesilen Google ile ilgili şikayet ise pazarı bozmakla ilgiliydi.

Rekabet Kurumu, online yapılacak alışverişlerde piyasadaki hâkimiyetini kullanarak diğer firmaların ‘faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazardaki rekabeti bozmak’ ile suçlanan arama devine çok ciddi bir ceza verdi.

Türkiye tarafından bugüne kadar verilmiş rekor bir para cezası da diyebiliriz.

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğe (Google) 98 milyon 354 bin lira para cezası verildi.

Bu cezanın miktarı tartışma konusu oldu.

18/02/2020 11:35