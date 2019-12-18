Mevlana vuslatının 746’ncı yılında KKTC’de anıldı

Yunus Emre Türk Kültür Merkezinden verilen bilgiye göre, 11-17 Aralık arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçılarının katılımıyla ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin de destekleriyle sema törenleri ve tasavvuf müziği içeren etkinlikler düzenlendi.

18/12/2019 16:57