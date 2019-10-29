29 Ekim Girne’de de törenlerle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin , kuruluşunun 96’inci yıldönümü Girne’de de törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Kapsamında , bu sabah Girne Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Girne Kaymakamı Sinan Güneş, KTBK Komutanlığını temsilen Lojistik Destek Grup Komutanı Bakım Albay Hakan Yurtsever, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Mehmet Sevgüm, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Müdürlüğü , siyasi parti, muharip dernek , dernek, üniveriste , okul, kurum kuruluşların temsilcileri katıldı.

Tören protokol sırasına göre anıta çelenklerin konmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında, bugün 15.00’da Girne Ramadan Cemil Meydanı ile Kordonboyu Atatürk anıtı arasında kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kortej yürüyüşünün ardından Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Bölge Bandosu , Girne Atatürk Anıtı önünde konser verecek.

29/10/2019 16:44