‘Çocuklarda Duygusal Şiddet’ konulu panel gerçekleştirildi

SOS Çocukköyü Derneği , 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın katkılarıyla, dün akşam ,’Çocuklarda Duygusal Şiddet’ konulu bir panel düzenledi.

Panel Girne Acapulco Resort Otel’de yer aldı.Panelin açılışında konuşan SOS Çocukköyü Aile İçi Güçlendirme Programı Danışmanı Hasan Umur, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde, SOS Çocukköyü Derneği’nin her yıl çeşitli panel ve etkinlikler gerçekleştirdiğini anımsatarak, bu yıl etkinliklerin, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın katkılarıyla, dün akşam ,‘Çocuklarda Duygusal Şiddet’ konulu bir panelle başlayacağını ifade etti.

SOS Çocukköyü Ulusal Müdürü Refika İnce de, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliklerini bu yıl,Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın katkılarıyla,gerçekleşecek ‘Çocuklarda Duygusal Şiddet’ konulu bir panelle başlayacağını belirterek, etkinliğin gerçekleşmesine kaktı koyan herkese teşekkür etti.

Bu panelin ardından, SOS Çocukköyü Derneği’nin “Çocukları Koruma Politikalarının Okullarda Yaygınlaşması” konulu bir çalıştay düzenleyeceğini kaydeden İnce, bu çalıştayın, ilgili bakanlıklar ve tüm paydaşların katılımıyla hayat bulacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, Bahçeşehir Kıbrıs üniveristesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Emete Biran Mertan,”Aile İçinde Çocuklara Yönelik Duygusal Şiddet”,Lefke Avrupa Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Sülen Şahin Kıralp “Okullarda Çocuklara Yönelik Duygusal Şiddet”,SOS Çocukköyü Derneği Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu ise “SOS Çocukköyü Derneği Savunuculuk Çalışmaları” konulu sunumlar gerçekleştirdi.

(BRT)

07/11/2019 13:38