“Bir Oyuncak Bir Gülücük” Adlı Sosyal Sorumluluk Projesi Yarın Başlıyor

Çatalköy Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20 Aralık’a kadar devam edecek projeyle ilgili şu bilgiler verildi:

“ ‘Hade Bir Çocuk da Sen Güldür’ sloganı ile yola çıktığımız bu sosyal sorumluluk projemizde hedefimiz, evlerimizde bir köşede duran ve belki de bir süre sonra evlerimizde koyacak yer bulamadığımız, çocuklarımızdan kalan, kullanmadığımız oyuncakları bir merkezde toplayarak ( Çatalköy Belediyesi Kolluk Birimi) daha sonra ise ihtiyacı olan çocuklar için, kurumlar aracılığıyla oyuncak alamayan çocuklarımızı oyuncak sahibi yapmaktır.”

Projeyle ilgili olarak konuşan Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, projeyi ortaya koyan ve takibini yapacak herkese teşekkürlerini sundu.

Hulusioğlu, “Sahipsiz oyuncak ve oyuncaksız çocuk kalmasın diyoruz ve evlerindeki kullanmadıkları oyuncaklar ile ülkemizdeki çocukların yüzlerini güldürecek olan ailelere şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.

19/11/2019 15:24