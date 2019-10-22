Güney Kıbrıs-Yunanistan arasında gemi seferleri yapılması için öneri sunulacak

Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında gemi seferleri yapılması için AB Komisyonu’na öneri sunulacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Denizcilik Müsteşarı Natasa Pilidu’nun dün yaptığı açıklamada, Rum Denizcilik Müsteşarlığı’nda bu konu üzerinde çalışan bir ekip bulunduğunu ve AB Komisyonu’na sunulacak öneriyle ilgili “hummalı bir hazırlık yaptığını” söylediğini yazdı.

Haberde, Pilidu’nun, gemicilik sektörünün geliştirilmesiyle ilgili olan “Çevreye Saygı Duyuyorum-Güvenliği Artırıyorum” adlı devlet teşvik programının da sunumunu yaptığı kaydedildi.

22/10/2019 11:42