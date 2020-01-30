Güney Kıbrıs yaya ölümlerinde Avrupa birincisi

Güney Kıbrıs’ın, trafik kazalarındaki yaya ölümlerinde Avrupa birincisi olduğu bildirildi.

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30/01/2020

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Güney Kıbrıs yaya ölümlerinde Avrupa birincisi

Fileleftheros gazetesi, “PIN Flash Report” tarafından yayınlanan 2016-2018 verilerine bakıldığında, Güney Kıbrıs’ta trafik kazalarında ölenlerin yüzde 25’inin, yolda yürürken araç çarpmasıyla hayatını kaybeden yayalar olduğunu yazdı.
Gazeteye göre, trafik kazalarında ölenlerin yüzde 3’ünü ise araç çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletliler oluşturuyor.

30/01/2020 15:06
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TAGS: haberkıbrıs, güney, yaya
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