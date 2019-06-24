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95 Nijeryalı özgürlüğüne kavuştu!

Ordu birliklerinin üç köydeki operasyonunda, terör örgütünün elinde rehin tuttuğu toplam 95 Nijeryalı özgürlüğüne kavuştu

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24/06/2019

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95 Nijeryalı özgürlüğüne kavuştu!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör  örgütü Boko Haram'ın rehin aldığı 95 kişi kurtarıldı.

Nijerya Ordu Sözcüsü Musa Sagir yaptığı açıklamada, Borno eyaletine  bağlı Kobe, Boboshe ve Dubula köylerinde örgüte operasyonlar düzenlendiğini  belirtti.

Sagir, "Köylerde düzenlenen operasyonlarda 42 kadın, 51 çocuk ve 2  erkek rehinekurtarıldı." dedi.

Operasyonlarda 3 teröristin öldürüldüğünü aktaran Sagir, örgüte ait  çok sayıda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör  örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20  binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve  Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki  saldırılarında, en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni  lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir  Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

 

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TAGS: 95 Nijeryalı özgürlüğüne kavuştu!, haber, kıbrıs,
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