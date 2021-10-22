95 oktan benzin limitli verilecek

Çağdal, bugün sabah itibarı ile akaryakıt istasyonlarına Euro-diesel verildiğini, kurşunsuz 95 benzinin de gün içerisinde limitli verileceği bilgisini aldıklarını belirtti.

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22/10/2021

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95 oktan benzin limitli verilecek

 Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, bu sabah itibarı ile akaryakıt istasyonlarına Euro-diesel verildiğini, kurşunsuz 95 benzinin de gün içerisinde limitli verileceği bilgisini aldıklarını belirtti.
Kıbrıs Türk Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, 2 gündür yaşanan akaryakıt krizi hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yaptı.
Çağdal, bugün sabah itibarı ile akaryakıt istasyonlarına Euro-diesel verildiğini, kurşunsuz 95 benzinin de gün içerisinde limitli verileceği bilgisini aldıklarını kaydetti.
Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) ve Altınbaş Petrol’ün (ALPET’in) akaryakıt istasyonlarına akaryakıt vermeyi durdurması üzerine ülke genelindeki istasyonlarda uzun kuyruklar oluşmuştu.

22/10/2021 10:24
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TAGS: 95 oktan benzin, Levent Çağdal, benzin, akaryakıt
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