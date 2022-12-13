95 yaşında evlat katili oldu

Türkiye'de Ordu'nun Ünye ilçesinde 95 yaşındaki bir kişi, tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü. Gelinini de yaralayan yaşlı adam gözaltına alındı.

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13/12/2022

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95 yaşında evlat katili oldu

Türkiye Ordu'da yaşlı adam tartıştığı oğlunu öldürdü, gelinini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesinin Keş Mahallesi'nde, Yaşar O. (95) ile birlikte yaşadığı oğlu Kadir O. (57) ve gelini Emine O. (50) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Yaşar O., tartışma sırasında oğlu ve gelinini tabancayla vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kadir O.'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Emine O.'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşar O., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

13/12/2022 12:29
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TAGS: Türkiye, Ordu
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