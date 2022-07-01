950 bin Euro ile yakalanan zanlı ülkeye defalarca geldi

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01/07/2022

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950 bin Euro ile yakalanan zanlı ülkeye defalarca geldi

Ercan’da kurye operasyonunda 950 bin Euro ile yakalanan zanlı Ahmad Bensaidi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yağız Kol, zanlı Ahmad Bensaıdı’nin Para ve Kambiyo Yasası’na Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti. 

Polis, zanlının 28.06.2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan saat 12.54’te giriş yapan zanlının aynı gün saat 13.15’te İstanbul seferi için çıkış yapmak istediği esnada tutuklandığını ve üzerinde 950 bin Euro para tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis, yapılan ilk soruşturmada zanlının farklı tarihlerde havalimanından giriş yapıp, kısa sürede çıkış yaptığını anlattı. 

Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınacak ifadeler incelenecek kamera görüntülerinin yanı sıra paranın kaynağının araştıracağını söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 7 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

 

01/07/2022 15:02
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