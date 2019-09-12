Ünlü Futbolcu Ozanköy’de

Bir dönem Göztepe’de forma giyen orta saha oyuncusu Şamil Ünal, Girne ekiplerinden Ozanköy’e imza attı.

Geçmiş yıllarda Antalyaspor, Göztepe ve Alanyaspor gibi ekiplerde forma giyen TC’li orta saha oyuncusu Şamil Ünal, Ozanköy Spor Kulübü ile anlaştı. Şamil, dün yeni takımına imza attı. 33 yaşındaki orta saha oyuncusu bir süredir Ozanköy ile antrenmanlara katılıyordu. Dün atılan imzanın ardından transfer resmiyet kazandı.