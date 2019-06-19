Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı satışa sunuluyor

Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor.

Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’in açıklamasına göre, “Europa (Ulusal Kuşlar) konulu anma pul serisi, 5.25 TL’lik 2 puldan oluşuyor.

Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından Bolan Dijital Baskı Ltd’e baskısı yaptırılan yeni pulların perforesi, Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildi.

