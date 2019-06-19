Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı satışa sunuluyor
Besimler’in açıklamasına göre, “Europa (Ulusal Kuşlar) konulu anma pul serisi, 5.25 TL’lik 2 puldan oluşuyor.
19/06/2019
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Posta Dairesi’nin yeni pul serisi ve ilk gün zarfı yarın satışa sunuluyor.
Posta Dairesi Müdürü Sövüda Besimler’in açıklamasına göre, “Europa (Ulusal Kuşlar) konulu anma pul serisi, 5.25 TL’lik 2 puldan oluşuyor.
Posta Dairesi Müdürlüğü tarafından Bolan Dijital Baskı Ltd’e baskısı yaptırılan yeni pulların perforesi, Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildi.