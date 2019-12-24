Akşamdan Kalma Müzesi Hırvatistan'da açıldı

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te bu ay dünyanın her yerinden ilginç sarhoşluk hikayelerinin yer aldığı ve akşamdan kalma kişilerden toplanan objelerin olduğu bir müze açıldı. Akşamdan Kalma Müzesi’ni erkek arkadaşı Rino Dubokovic ile birlikte açan 24 yaşındaki Roberta Mikelic “Sabah uyandıklarında nerede olduklarına dair bir fikri olmayanlardan objeler toplamak istedik” diyor.

Türünün ilk örneği olduğunu söyleyen müzenin sahipleri Akşamdan Kalma Müzesi'nin şu anda sadece unutulmuş gecelerin 'eğlenceli' tarafına odaklandığını söylüyor. Ancak, gelecekte aşırı içki içme tehlikelerini de araştırmayı planlıyorlar.

Müzede bardan eve zig zag çizerek gidişler, bir dizi odaya yerleştirilen dur işareti, plastik saksı bitkilerle canlandırılmaya çalışıldı.

Ziyaretçiler müzeyi gezmeye grafitilerle kaplı ‘Cadde’ odasından başlıyor. Ardından vitrin camekanlarını temsil eden ‘Aynalar’ odasından geçiyorlar. ‘Bahçe’ odasını da gezdikten sonra gecenin sona erdiği dağınık bir odanın temsil edildiği ‘Oda’ bölümüne geçiyorlar.

Müzede tahtanın üzerinde yazanlardan bazıları ise şöyle “İki sokak köpeği ile, eski sevgilimle, çok sayıda balkabağı ile uyandım.”

Müzeye ilham veren fikir bisiklet pedalı

Müzenin yaratıcılarından Rino Dubokovic, sabah cebinde bisiklet pedalıyla uyandığını anlatan akşamdan kalma olan bir arkadaşının bu fikre ilham verdiğini söyledi. Dubokovic:

“Onu dinlerken neden ertesi gün bu sarhoşluk ve akşamdan kalma akşamlarını komik bir şekilde gösterecek nesnelerin ve öykülerin bir koleksiyonuyla bir yer, müze kurulmadığını düşündüm” dedi.

Müzenin ziyaretçileri şimdiye kadar genç insanlardan oluşuyor

İngiltere’den müzeye gelen 29 yaşındaki bir turist Andrew Hardie, "Çok etkilendim ama aynı zamanda çok da dehşete kapıldım, çünkü müze hem kötü anıları hem de güzel anıları geri getiriyor."

Müzede aşırı alkol tüketiminin zararlarından da söz edilmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, alkolün zararlı kullanımı yılda 3,3 milyon ölüme neden oluyor. 20 ve 39 yaşları arasındaki insanlar arasında, ölümlerin yaklaşık dörtte biri aşırı alkol tüketimi kaynaklı.

Müzenin kurucuları, bu risklerin keşfedileceği ve uyarıların gösterileceği bir 'karanlık oda' oluşturmayı planladıklarını söylüyorlar.

Şimdilik, müze müdavimlerine girişte bir bardak yerel brendi ve sarhoşluğun etkilerini taklit eden gözlüklerle dart oynama şansı sunuluyor. Hedefi tutturanlar müzeye girişte para ödemiyor. Ancak şu ana kadar herkes ücret ödemek zorunda kaldı.

24/12/2019 12:31