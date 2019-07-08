Alsancak Mare Monte Lions Kulübü’nden anlamlı bağış

Alsancak Mare Monte Lions Kulübü Lapta Sağlık Merkezi’ne Nemli Otoklav cihazı bağışında bulundu.

Hastane ve sağlık merkezlerinde kullanılan aletler ve gaza bezlerinin sterilizasyonda kullanılan Nemli Otoklav cihazı düzenlenen törenle sağlık merkezi yetkililerine teslim edildi.

Törene Sağlık Bakanı Ali Pilli de katıldı…

Törende konuşan Alsancak Mare Monte Lions Kulübü Başkanı Nil Mükellef bu yılki ana faaliyetleri kapsamında 8 yıldır ihtiyaç olan cihazı bağışlamak istediklerini belirterek, cihazın yıl içinde gerçekleştirdikleri etkinlikler ve Alsancak’taki ikinci el satış mağazasından elde edilen gelirle alındığını dile getirdi.

Lapta Sağlık merkezi Sorumlu Doktor Dilek Büyük de sterilizasyonun sağlıkta büyük önem taşıdığını anımsatarak, cihazı merkeze kazandıranlara teşekkür etti…

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de geniş bir bölgeye hizmet veren Lapta Sağlık merkezinin, geliştirilerek daha etkili hale getirilmesini istediklerini belirtti…

Belediye olarak vatandaşların sağlık ve huzuru için üzerlerine düşen her şeyi yaptıklarını dile getiren Ataser, bağışı gerçekleştiren lions yetkililerini de kutladı.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise Lapta Sağlık Merkezinin; Alsancak ve Lapta belediyeleri, sivil toplum örgütleri ve derneklerin katkılarıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi, Sağlık Bakanlığından katkı istedi…

Aktuğ, geniş bir bölgeye hizmet veren sağlık merkezini merkezi hükümet ve bakanlığın daha fazla sahiplenmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise konuşmasında, Lions kulüpleri ve diğer derneklerin sağlık alanına önemli katkılarda bulunduğunu anımsatarak, Alsancak Mare Monte Lions Kulübüne bağışından dolayı teşekkür etti.

Belediye ve sivil toplum örgütlerinin sağlığa katkılarının önemine vurgu yapan Pilli, sağlığa yapılan katkının insana ve topluma yapılan katkı olduğunu dile getirdi.

Bölgedeki vatandaşların, sağlık merkezinin hizmetlerinden memnun olduğunu ancak merkezin eksiklerinin giderilmesi ve geliştirilmesi yönünde talepleri olduğunu da anımsatan Pilli, ziyaretleri çerçevesinde Sağlık Merkeziyle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapacaklarını ve ardından da sağlık merkezini daha da ileriye taşımak için çalışacaklarını kaydetti.