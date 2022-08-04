96 kilo veren Pelin Öztekin’den bikinili poz

Verdiği bir röportajda “27 yaşımdayken 156 kiloydum” diyen Pelin Öztekin, 2014 yılında mide küçültme ameliyatı oldu.

8 yılda 96 kilo veren güzel oyuncu 60 kiloya kadar düştü. Verdiği kiloların ardından bambaşka bir görünüme kavuşan Öztekin, son paylaşımıyla gündeme geldi.

Tatil için Balıkesir Ayvalık’a giden Öztekin’in sarı kırmızı bikinili pozu büyük ilgi gördü.

Oyuncunun “Sevdiğim her şey fotoğrafta” notuyla paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni ve yorum aldı.

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04/08/2022 13:45