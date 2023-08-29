96 kişinin babası olan sperm donörü, çocuklarının peşine düştü

Sperm bağışıyla 96 kişinin babası olan Dylan Stone-Miller, çocuklarıyla bağ kurmak için çıktığı yolculuğu anlattı.

Stone-Miller, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal'a (WSJ), sperm donörlüğüne Georgia Eyalet Üniversitesi'nde öğrenciyken başladığını söyledi.

32 yaşındaki yazılımcı, reşit olmadan içki içerken polise yakalandıktan sonra avukat tutabilmek için paraya ihtiyacı olduğunu, bunu karşılamak amacıyla sperm donörlüğü yaptığını belirtti.

Stone-Miller, Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'daki sperm bankası Xytex'e kaydolduğunu ve verdiği sperm başına 100 dolar para aldığını söyledi.

azılımcı, 2020'de çocuklarından birini evlat edinen bir ebeveynin kendisiyle iletişime geçtiğini ve bunun hayatında önemli bir kırılma noktası olduğunu belirtti.

Alicia Bowes, Facebook'tan bulduğu Stone-Miller'ı o dönem üç yaşındaki Harper'ı görmesi için Kanada'ya davet etti. Bu ziyarette Stone-Miller, Harper'ın kız kardeşi Harlow'un da kendi çocuğu olduğunu öğrendi.

Stone-Miller, daha sonra Bowes ve diğer ebeveynlerin yer aldığı Xytex 5186 Offspring adlı bir Facebook sayfasına üye oldu. Yazılımcı, sayfanın adının sperm bankasında kendisine sağlanan kimlik numarası olduğunu belirtti.

Stone-Miller, o dönemlerde kendisinden boşanan eşinin birlikte yaptıkları çocukla beraber başka şehre taşındığını ve çok zor bir dönemden geçtiğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Stone-Miller, çalıştığı yazılım şirketinden ayrılıp tüm çocuklarının peşine düşmeye karar verdiğini söyledi.

Sperm donörü, bu yaz ABD'nin farklı şehirlerindeki çocuklarını görmek için yaklaşık 14 bin 500 kilometre yol katettiğini belirtti.

Stone-Miller, şimdiye dek aralarında Harper ve Harlow'un da yer aldığı 25 çocuğuyla tanıştığını ifade etti. Yazılımcı, ziyaretlerinden önce çocuklarını evlat edinen ebeveynlerden izin aldığını söyledi.

Öte yandan Bowes, geçen yıl Stone-Miller'in evlerini iki kez ziyaret etmesine izin verdiklerini fakat bunun bazen sınırların belirlenmesinde sorunlar yaratabildiğini ifade etti.

Harper ve Harlow'un ebeveyni Bowes, şunları söyledi:

Dylan, o kızın babası değil. Zaten bunu bizim yanımızda söyleseydi, biz doğrudan 'Dylan senin baban değil, asla olmayacak. Senin bir baban yok, donörün var' derdik.

Stone-Miller ise ebeveynlerin çizdiği sınırlara özen gösterse bile zorlandığını belirterek, "Biyolojik kızımın gözlerinin içine bakıp ona babası olmadığımı söylemek çok zordu" dedi.

Kaynak: Independent